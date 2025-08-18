英国発ナチュラルコスメブランドLUSHから、『ヒックとドラゴン』の新作映画公開を祝う限定コレクションが登場します。バスボムやシャワージェル、ソープ、ボディスプレー、ヘア＆ヒゲ用アイテムまで、物語の世界観をそのままお風呂へ。全国78店舗と公式オンラインストアで2025年9月4日より発売、アプリでは9月2日先行スタート。お気に入りの香りと一緒に、バーク島の冒険を日常に取り入れてみません