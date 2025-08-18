◆ソフトバンク投手練習（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのロベルト・オスナが、ブルペン投球を再開した。倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が説明した。オスナは本拠地で独自の調整を行っており、ブルペンでも投球練習を行った。倉野コーチは「（復帰時期）それはまだ分からないんですね。今日が初めてのブルペンだったので。ここからどういうふうに上がっていくのかというところで