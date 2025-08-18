2025年8月の新商品5品まとめ(8月19日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするメニューや、暑い日にぴったりな冷たい商品など、気になる品が多数ラインナップ。ローソン2025年8月の新商品まとめこれからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「冷製生パスタ チキンとバジルクリーム」(599円)「冷製生パスタ チキンとバジルクリーム」(599