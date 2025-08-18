フィリピンの首都マニラで、日本人男性2人が銃撃され死亡した事件で、地元警察は容疑者が逃走に使ったバイクを現場近くで押収したと発表しました。この事件はマニラで15日、▼静岡県出身のナカヤマ・アキノブさん（41）と、▼福岡県出身のサトリ・ヒデアキさん（53）が、男に銃で撃たれ死亡したものです。防犯カメラには容疑者とされる2人組の男が被害者の所持品を奪い、バイクで逃走する様子が映っていましたが、その後、地元警察