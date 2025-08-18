今月１０日からの記録的大雨から１週間が経過し、熊本県内各地では、浸水した家屋の後片付けなどが続いています。（リポート緒方大樹記者）「熊本市北区打越町では、このあたり（大人の胸あたり）の高さまで浸水したということです。また、１週間たった今も片付けが続いています。」県内では連休明けのきょうも朝から片付け作業に追われていました。また、八代市興善寺町では、復旧作業が手つかずの状態となっていて民間