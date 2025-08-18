準々決勝前日で休養日にあてられた１８日、山梨学院は兵庫・西宮市内のグラウンドで約２時間の練習を行った。１１度目の出場で、初めて２勝を挙げて８強入り。吉田洸二監督（５６）は「顔つきやバスから降りる時の雰囲気は、こちらに来てから一番よかった。疲れている感じがなく、動きもいい」と手応えを口にした。身長１９４センチの二刀流２年生・菰田陽生（はるき）は、体幹トレーニングや打撃練習などで調整。「２試合続