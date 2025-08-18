巨人は１８日、京本真投手が横浜市内の病院で「右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受けたと発表した。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する。右腕は２１年育成７位で入団。昨季は開幕前に支配下登録されると、４試合に登板し防御率３・６０だった。今季は６月からコンディション不良により３軍に合流。１軍での登板はなかった。