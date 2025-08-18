ＮＢＡレイカーズの八村塁が１８日、愛知・ＩＧアリーナで会見した。２０日まで「ＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩ２０２５ＴＨＥＣＡＭＰ」を開催。イベントに先立ち、実施への思いなどを語った。ベナン人の父と日本人の母を持つ八村。イベント名の「ＢＬＡＣＫ」はアフリカ出身の父血を受け継いでいる点、「ＳＡＭＵＲＡＩ」は日本人のサムライ魂からネーミングに思いを込めた。ＮＢＡにドラフト指名された２０１９年頃から