巨人は18日、京本真投手（21）が横浜市内の病院で「右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受けたと発表した。退院後、ジャイアンツ球場でリハビリを開始する。京本は明豊高から21年育成ドラフトで巨人入団。24年に支配下登録され、4試合に登板して計5イニング、防御率3.60の成績を残した。4年目の今季は1軍登板がなく、2軍で5試合に登板（先発4）して0勝4敗、防御率6.65だった。