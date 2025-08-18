常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）が、イタリアのラグジュアリーブランド・ボッテガ・ヴェネタの日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』のために書き下ろした新曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」が配信開始された。【画像】お洒落…！タモリ×常田大希『When your own initials are enough』ビジュアルアザーカット同キャンペーンは、“一人ひとりの個性をたたえる”ことをテーマにしたプロ