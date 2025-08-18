『ファンファーレ！ふたつの音』は9月19日（金）に公開される（東洋経済オンライン読者向けプレミアム試写会への応募はこちら）©Thibault Grabherr 配給：松竹【写真を見る】フランスのセザール賞で主要7部門にノミネートした本作。雰囲気はこんな感じ！生き別れの兄弟を描く物語2025年9月6日（土）、9月7日（日）に独占試写会を開催します（上記画像をクリックすると試写会応募画面にジャンプします）白血病と診断された世界