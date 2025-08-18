2025年8月17日、台湾メディアの自由時報は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が、台湾公開から8日間で興行収入3億台湾ドル（約14億7000万円）を突破したと報じた。記事によると、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来は、台湾で上映開始から8日間（8月15日時点）で興行収入3億台湾ドルを突破し、観客動員も100万人を超えた。これにより、24年公開の劇場版「ハイキュー！！ゴミ捨て場の決戦」の2億6000万台湾