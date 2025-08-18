「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在でＳｐｅｅｅが「買い予想数上昇」５位となっている。 １８日の東証スタンダード市場でスピーが急反発。１４日取引終了後に決算発表を行い、２５年９月期連結業績予想について売上高を１８０億１０００万円から１６３億５０００万円（前期比４．０％増）へ、営業損益をトントンから一転７億５０００万円の赤字（前期５億３７００