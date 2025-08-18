セブン銀行が後場動意づき、前週末に比べて１０％近く上昇する場面があった。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、伊藤忠商事と幅広い金融分野での協業を含めた資本・業務提携の検討を開始することで合意したと発表。これが株価を刺激したようだ。なお、今後開示すべき事象が発生した場合は、速やかに開示するとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS