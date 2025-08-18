キッコーマングループのマンズワインがつくる「ソラリス」シリーズの「山梨 マスカット・ベーリーA 2023」「千曲川 信濃リースリング クリオ・エクストラクション 2023」が山梨県で開催された「Japan Wine Competition（日本ワインコンクール）2025」で金賞を受賞した。「日本ワインコンクール」は、国産ぶどうを100％使用した「日本ワイン」を対象としたコンクール。2003年から山梨県で開催されており、昨年、コンクールの20回目