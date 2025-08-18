YOASOBIのAyaseとikuraがそれぞれ自身のInstagramを更新し、ビリー・アイリッシュとのオフショットを投稿した。 【写真】ビリー・アイリッシュとの自然体な雰囲気が感じられる3ショットを公開したYOASOBIのAyaseとikura ■ビリー・アイリッシュの来日公演にYOASOBIがゲストとして出演 8月16日・17日の2日間、ビリー・アイリッシュがワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の日