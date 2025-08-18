■8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演 【写真＆動画】BE:FIRSTのサマソニ舞台裏ショット＆ダンス動画 BE:FIRSTが、8月16日に大阪、8月17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演。公式Xでは舞台裏ショットが、公式Instagramでは「GRIT」の舞台裏ダンス動画が公開された。 舞台裏ショットではRYUHEIとLEOが並び、SHUNTOとSOTAがガッツポーズのMANATOを指し、JUNONが寄り添って