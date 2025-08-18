18日13時現在の日経平均株価は前週末比421.23円（0.97％）高の4万3799.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1215、値下がりは339、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を58.35円押し上げている。次いでＳＢＧ が37.48円、アドテスト が32.41円、リクルート が27.75円、スズキ が19.52円と続く。 マイナス寄与度