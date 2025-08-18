18日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝147円38銭前後と、前週末午後5時時点に比べ39銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円49銭前後と78銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース