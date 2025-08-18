¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡»³Íü³Ø±¡ ¡½ µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î19Æü¹Ã»Ò±à¡Ë½é¤á¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤¬18Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡Ê19Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÌó2»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Ç·×12²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0.75¤Î¥¨¡¼¥¹¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï·Ú¤¤¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÄ¾Á°¤Ë·è¤á¤ë¡£¸ÖÅÄ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿µÈÅÄ´Æ