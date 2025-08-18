楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「海外旅行ポイント＋10％キャンペーン」を8月7日午前10時から27日午前9時59分まで開催している。期間内にエントリーを行い、指定の海外宿泊を利用した場合が対象で、通常ポイントに加えて10％の楽天ポイントを積算する。旅行期間は9月1日から10月31日までで、特典ポイントは予約ごとに、1会員あたり10万ポイントまで還元する。海外楽パックは対象外となる。特典ポイントは12月15