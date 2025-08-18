アメリカのトランプ大統領は17日、ロシアが占領しているクリミア半島について、ウクライナには戻らず、ウクライナのNATO＝北大西洋条約機構の加盟もないとの見方を示しました。トランプ大統領は自身のSNSに「ウクライナのゼレンスキー大統領が望めばロシアとの戦争をほぼ即座に終わらせることも、戦い続けることもできる」と投稿しました。その上で、2014年にロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ領のクリミア半島について（