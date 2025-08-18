熊本市現代美術館で開催中の「和食展」にちなみ、和食に合う日本茶を学ぶワークショップが開催されました。ワークショップは、熊本市・上通りにある日本茶の店などが開催し、夏休み中の小・中学生と家族が参加しました。子どもたちは、緑茶やほうじ茶、紅茶の香りを確かめたり、飲み比べをしたりして、日本茶の違いを確かめていました。熊本市現代美術館で開催中の「和食展」は９月２３日までです。