「一向に降りられない、ボク」と題した動画がTikTokで510万回再生され、話題になっています。階段を降りたはずが、あれ……？なぜか登ってしまう男の子に「想像のだいぶ上いったわ（笑）」「人生1週目ってわかりやすくていいね、可愛い」と反響が寄せられています。【動画】一向に降りられない、ボク動画に出てくるのは、まだよちよち歩きの男の子、とちゃん。パパとママに見守られながら、楽しそうに歩いています。目の前に2