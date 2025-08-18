【「Nobuo Uematsu presents 俺のビール」（2種）】 8月24日 先行販売予定 （8月22日より開催予定の「第28回全国地ビールフェスティバル in 一関」3日目に登場） 完成を祝い、植松伸夫氏を囲んで乾杯！ 岩手県一関市のブルワリー2社（世嬉の一酒造、NOYMOND BREWING）と、ビール好きとして知られる音楽家・植松伸夫氏がコラボしたオリジナルクラフトビ