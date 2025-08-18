俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。月曜レギュラーのお笑いタレント・横澤夏子（35）とかつて共演した際の裏話を明かした。この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上が代打MCとして登場した。坂上は月曜レギュラーが登場すると「横澤、お久しぶり」と頭を下げてあいさつした。2人は坂上がMCを務めていた情報バラエティー番組「バイキング」で共演しており、横澤は「『バイ