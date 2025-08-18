タレントの堀ちえみが17日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんと東京・有楽町の和食料理店「Dynamic Kitchen & Bar 響」で、夫婦ディナーを楽しんだ様子を報告した。【映像】堀ちえみ、自宅での家事コーデを披露堀は「主人が有楽町まで出てきてくれたので一緒に夕飯をいただきました」と述べ、「こちらのお店はリピートです。旬の素晴らしい食材で作った和食を楽しめるお店」と、夫と「響」を訪れたことを報告した。