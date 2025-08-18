伊藤忠商事東京本社にあるロゴ＝2024年3月、東京都港区セブン銀行と伊藤忠商事は18日、資本業務提携に向けた協議を始めると発表した。具体的な協議内容は明らかにしていないが、幅広い金融分野で協業を検討するとしている。伊藤忠傘下のファミリーマートへセブン銀のATMを導入することも模索するとみられる。セブン銀行はセブン＆アイ・ホールディングスの子会社だったが、6月にセブン＆アイは非連結化すると発表。セブン銀行