１８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京8月18日】中国国務院新聞（報道）弁公室は18日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。中国共産党中央統一戦線工作部の馬利懐（ば・りかい）副部長、全国人民代表大会常務委員会副秘書長・弁公庁研究室主任の宋鋭（そう・えい）氏、中国人民政治協商会議（政協）全国委員会の胡衡廬（こ・こうろ）副秘書長、国家民