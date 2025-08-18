8月18日 公開 ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」に関する新たな情報を公開した。 今回8月15日から17日にかけてアメリカ・アナハイムにて行なわれたポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」の閉会式にてTCG「ポケモンカードゲーム」の情報が公開され、「メガリザードンX ex」「オドリドリex」「メガカイリューex」などのポ