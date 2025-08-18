津山市役所 津山市は、戸籍証明書の広域交付で、対象外の親族からの請求を受けて誤って証明書を交付した事案が久米支所で2025年6月4日と5日にそれぞれ1件、計2件あったと発表しました。 広域交付は、戸籍証明書を本籍地と異なる自治体で受け取ることができる制度です。2024年3月1日に開始されましたが、請求者は本人か配偶者か直系の親族に限られています。 津山市によると1件は姪、もう1件は妹からの請求だったというこ