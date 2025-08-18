◆ソフトバンク投手練習（18日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクは、磐石のリリーフ陣がチームの屋台骨を支えている。8月の救援防御率は圧巻の0・49。藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹の勝ちパターン「樹木トリオ」だけでなくブルペン陣は好調をキープしている。杉山はリーグ最速で50試合に登板し、3勝2敗18セーブ、防御率1・45。松本裕は38試合で防御率0・96、藤井も42試合で防御率1・31。倉野信次投手コーチ（チー