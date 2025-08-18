歌舞伎役者の人生を描いた映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１００億円を突破した。配給する東宝が１８日、発表した。公開から７３日間（６月６日〜８月１７日）で興収は１０５億円、観客動員数は７４７万人となった。実写の邦画が興収１００億を超えるのは２２年ぶり。任侠（にんきょう）一家に生まれた喜久雄が、上方歌舞伎の名門に引き取られ、同世代の御曹司と切磋琢磨（せっさたくま）しながら才能を開花させていく