中国民用航空局の最新発表によると、7月には国際線旅客市場が著しい成長を見せ、旅客輸送量は過去最高を更新しました。今年の夏休み期間には、家族で中国を訪れる外国人観光客が急増しています。深セン出入国検査総局の統計では、夏休みに入った後に深セン空港通関所で中国本土に入った外国人は、8月10日時点で前年同期比31．8％増になり、うちビザ免除制度を利用した外国人は前年比139．7％増で、全入境者の約60％を占めました。