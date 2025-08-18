第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦は２回戦が進行中。８月16日（土）には渡辺明JT杯覇者―山崎隆之九段の一戦が新潟県新潟市の「新潟市産業振興センター」で行われました。対局の結果、力戦調の矢倉対雁木から抜け出した渡辺九段が171手で勝利。苦戦の中盤を乗り切り３年連続となるベスト４進出を決めています。準決勝では藤井聡太竜王・名人と対戦します。○山崎九段がリード奪う渡辺九段は休場明け以降５局目となる対局。１週