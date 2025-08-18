Windows Centralはこのほど、「AI’s Not Hiring-It’s Firing Everyone, According to Ex-Google Exec」において、AI技術の進化がもたらす未来に関する元Google幹部 Mo Gawdat氏の見解を伝えた。Gawdat氏はAIが新しい雇用を創出するという考えはナンセンスだと指摘し、あらゆる職種がAIに取って代わられる可能性があると警告している。.