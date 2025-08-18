西武は18日、今季加入したトレイ・ウィンゲンター投手と来季の契約を結んだと発表した。今季は勝ちパターンの一角として39試合で1勝4敗27ホールド、防御率1・70。昨季の最下位からの巻き返しへブルペン陣の再整備が課題だったチーム事情の中で大きな存在感を示している。広池浩司球団本部長は「今季ここまでの圧倒的な奪三振率と被打率の低さは期待どおりですが、日本の野球に順応するために、努力を惜しまない姿勢がすばらし