オーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box」から、ミッキーマウスとミニーマウスをあしらったくすみカラーのシッピーカップが登場します。落ち着いたベージュとピンクのニュアンスカラーは、インテリアにも馴染む大人可愛いデザイン。全国アカチャンホンポとオンラインショップで8月29日から先行発売、価格は各2,640円（税込）です。ギフトにもぴったりな注目アイテムで