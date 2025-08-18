俳優佐藤健（36）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。未公開トークで後輩、中島健人へのアドバイスを明かした。中島は25歳のときに「俳優の仕事が来ない」と佐藤に相談していたという。佐藤は「イケメンすぎるんだと思います。本当にイケメンだから。イケメンすぎて逆に損している。俺言ってるんですけどね、『お前は本当に俳優でやりたいならそのかっこいいのやめなさい』って言います」と語った。中