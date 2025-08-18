¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¥»¥Ã¥È¡×(4,620±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡Ë¥»¥Ã¥È¡×(4,620±ß)¡ÖDX¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥´