気象庁は18日午前10時25分、台風情報を発表した。同9時現在、宮古島の南南東約310kmにある熱帯低気圧が24時間以内に台風へ発達する見込み。中心気圧1008 hPa、中心付近の最大風速15 m/s、最大瞬間風速23 m/sで北北東へゆっくり進んでいる。同日午後9時の予報では那覇市の南約240kmで台風に発達。予報円の中心は北緯24度05分 (24.1度)、東経127度10分 (127.2度)で中心気圧は1006 hPa、中心付近の最大風速18m/s、最大瞬間風速25m/s