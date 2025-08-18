お盆シーズンを過ぎ、夏休みも後半戦。これからまだまだバケーションを楽しむ予定という人も多いかもしれません。厳しい暑さの中、遊びの時間帯を夕方にずらすなどの工夫も大切。また行楽のお供として、火照った体を内側からクールダウンしてくれるひんやりスイーツもとても頼もしい存在です。本記事では、ファミリーマートで8月19日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。北海道産メロン使用のクリームコロネ、ホイ