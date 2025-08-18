元プロ野球選手の西岡剛氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で4日に公開された動画「【大爆笑回】金森栄治さんの独特な練習法とは! 収録中に真中さんにまさかのハプニングが!? 笑」に出演。「ロッテ 天才No.1」だと思う選手を明かした。西岡剛氏=BS10提供○「ロッテ 天才No.1」「ロッテ 天才No.1」だと思う選手として、福浦和也氏の名前を挙げた西岡氏。「もちろん努力されて、首位打者にまでなった方だと存じ上げているん