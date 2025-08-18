今月4日に第1子出産を報告したタレントの滝沢カレン（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。「お誕生日プレゼントにもらった可愛すぎTシャツを着て激暑散歩 ただ暑すぎて散歩してる場合じゃないです」と近況を伝えるとともに、産後初めて近影を披露した。【写真】「可愛すぎTシャツを着て激暑散歩」産後初めてインスタで近影を披露した滝沢カレン滝沢は、プレゼントでもらった白を基調にしたイラストTシャツにワイドパンツ