最大９連休のお盆休みが終わり広島駅にはいつもの通勤風景が戻っています。 牧千晴記者「お盆休みが明けた広島駅では多くの人々が通勤姿で路面電車を待っています」 １８日の広島駅には、足早に職場などに向かう人たちの姿が多く見られました。 社会人１年目「４（日）です。もうちょっと休みたかったなという気持ちです」 会社員「実家の方に戻ってお墓参りを。これからちょっと気を引き締めて仕事していきたい」 ６０代女性