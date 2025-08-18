2024年のパリオリンピック™で新種目に追加されたことでも知られる「ブレイキン」の大会が8月16日、静岡市のグランシップで開かれ、参加者が熱いダンスバトルを繰り広げました。 【写真を見る】参加者が熱いダンスバトル パリオリンピック™で注目「ブレイキン」普及、育成めざし大会開催＝静岡市駿河区 この大会は「ブレイキン」の普及や選手の育成をめざして静岡県ダンススポーツ連盟が企画し、約50人の選手が