大阪・関西万博で１８日、次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」の海上でのデモ飛行が報道陣向けに初公開された。デモ飛行を実施したのは新興企業「スカイドライブ」（愛知県豊田市）。遠隔操作による無人飛行で機体が約１５メートルの高さまで浮かび上がった後、万博会場を飛び出し、西側の海上上空を往復約３００メートル飛び、約４分間のデモ飛行を終えた。スカイドライブは７月末にデモ飛行を開始したが、安全性を考慮し、当