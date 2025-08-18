8月16日の大雨の影響で浜松市天竜区では床上浸水などの被害が発生し、現場では18日も厳しい暑さのなか、水に濡れた家財道具の撤去などが行われています。 【動画】「1時間半ぐらいですごい水かさ増しちゃって」大雨被害の復旧作業、猛暑の中続く＝浜松市天竜区 浜松市天竜区船明では、16日の大雨で床上浸水の被害が7件確認され、床下浸水の被害も約50件ありました。 ＜自宅が浸水被害を受けた男性＞ 「1時間半ぐらいですごい水