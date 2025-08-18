秋の味覚「サンマ」が今年初めて入荷しました。例年よりもサイズが大きいそうです。 牧 千晴記者「入荷したばかりのサンマがずらりと並んでいます」 北海道根室市で水揚げされたというサンマ。今年初めて広島市中央卸売市場に入ってきた「初物」です。 去年は最大で１１０ｇほどでしたが、今年は１５０ｇと例年より大きいといいます。約１．８ｔが入荷され、価格は去年とほぼ同じ１ｋｇあたり２５００円から３５００円で取引さ