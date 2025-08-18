18日朝、阿蘇谷には夏には珍しい雲海が現れ、幻想的な光景が広がりました。 雲海は、地表の空気が放射冷却で冷えて気温が下がり上空の気温と逆転したときにおきる現象で、阿蘇谷の雲海はよく秋から春にかけて見られます。気象台によりますと、阿蘇地方の一部ではきのう雨が降り、湿度が高い状態で良く晴れたため、雲海が現れたとみられています。 今朝の阿蘇市の最低気温は２１.６度と過ごしやすい気候で、訪れた人たちは、